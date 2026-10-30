Вітропарк на Одещині. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

На Одещині планують збудувати нову вітроелектростанцію потужністю 162 МВт. Проєкт розробляє польська компанія Grupa Mosty, яка хоче встановити десятки вітротурбін. Підготовку до будівництва розраховують завершити у 2027 році. Однак для початку робіт компанії ще потрібно знайти фінансування та домовитися з підрядниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на консалтингову компанію ExPro.

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Будівництво вітропарку

Польська компанія Grupa Mosty планує підготувати проєкт вітроелектростанції на Одещині до будівництва у першому кварталі 2027 року. До цього часу вона хоче отримати всі необхідні технічні умови та дозвільні документи.

Після завершення підготовки проєкт матиме статус ready-to-build. Це означає, що компанія зможе переходити безпосередньо до будівельних робіт. Водночас точної дати початку будівництва та запуску станції поки не називають.

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На території майбутнього вітропарку планують встановити 36 вітрових турбін виробництва Vestas. Їхня загальна потужність становитиме 162 МВт. Проте контракт на постачання обладнання ще не підписали.

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Наразі Grupa Mosty також шукає компанії, які займатимуться будівництвом станції. З потенційними підрядниками обговорюють створення електричної інфраструктури, монтаж турбін та інші необхідні роботи.

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Після запуску вітроелектростанції польський девелопер хоче додатково встановити систему накопичення енергії. Вона дозволить зберігати вироблену електроенергію для подальшого використання.

Фінансування проєкту

У вересні 2026 року Grupa Mosty отримала право на державну підтримку 162 МВт вітрової генерації. Це стало можливим за результатами аукціону з розподілу квоти підтримки відновлюваної енергетики в Україні. Однак компанія ще не забезпечила фінансування самого будівництва. Залучити необхідні кошти вона розраховує у другому або третьому кварталі 2027 року.

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Таким чином, навіть після отримання всіх дозволів будівництво залежатиме від фінансових домовленостей. Коли саме нова вітроелектростанція на Одещині почне виробляти електроенергію, наразі невідомо.

Генератор для Одеси

Одеса отримала модульне дизель-генераторне обладнання потужністю 750 кВт. Його використовуватимуть для резервного електропостачання критично важливих об'єктів міста під час блекаутів. Це дозволить підтримувати їхню роботу навіть у разі тривалих відключень світла.

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Обладнання передали завдяки співпраці фінських та українських благодійників, волонтерів і Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради. Доставку з Гельсінкі організували за підтримки фінського волонтера Антті Саллінена та благодійного фонду імені С. І. Уточкіна.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

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Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.