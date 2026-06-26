Взрыв раздался на Одесчинеи: РФ атакует дронами из Черного моря

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Сейчас, 26 июня, в Одесской области произошел взрыв. Россия атакует регион ударными дронами. В настоящее время идет боевая работа, жителей просят находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 26 июня, в Одесской области раздались взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Лиманки. Мониторинговые каналы впоследствии уточняли, что дрон летит в сторону Одессы, в частности, Киевского района. Вероятно работают силы ПВО. Информация о последствиях отсутствует.

Реактивные дроны

Российские войска активнее используют реактивные дроны при атаках на Одесщину. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватывать. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска все активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время, украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей.

Несмотря на это, результативность сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время, реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой для регионов, подтверждающих регулярные атаки на Одесщину.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 21 июня российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все враждебные цели. В результате удара был поврежден жилой сектор, вспыхнули частный дом и сооружение. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Также Новини.LIVE писали, что с утра, 20 июня, под удар попал Белгород-Днестровский район на юге Одесщины. Вражеский беспилотник попал в гражданскую автозаправочную станцию. Из-за попадания на заправке вспыхнуло здание операторской и загорелся газовоз. Ситуация была критической, ведь была серьезная угроза взрыва цистерны с горючим. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.