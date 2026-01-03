Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессу приближаются дожди — какая сегодня будет погода

В Одессу приближаются дожди — какая сегодня будет погода

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 05:46
Погода в Одессе 3 января 2024 - дождь, сильный ветер и более теплая температура
Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 3 января, в Одессе будет теплее чем вчера. Однако ожидается дождь и сильный ветер. Одесситам и гостям города лучше воздержаться от прогулок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура упадет до +2...+4 °C, днем поднимется до +6...+8 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до +4 °C, днем поднимется до +3...+8 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 3 января

  • Пушистый иней на деревьях предвещает ясную погоду в ближайшие дни.
  • Когда зайцы подходят к домам, ожидаются сильные морозы.
  • Погода сегодня предсказывает подобную погоду и в марте.
  • Большое белое пушистое облако на небе предупреждает о метелях и вьюгах.

Напомним, мы сообщали о том, что в Карпатах снеголавинная опасность. Также мы писали о том, что Диденко удивила прогнозом погоды.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации