Погода в Одессе 3 января 2024 - дождь, сильный ветер и более теплая температура

Сегодня, 3 января, в Одессе будет теплее чем вчера. Однако ожидается дождь и сильный ветер. Одесситам и гостям города лучше воздержаться от прогулок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура упадет до +2...+4 °C, днем поднимется до +6...+8 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до +4 °C, днем поднимется до +3...+8 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 3 января

Пушистый иней на деревьях предвещает ясную погоду в ближайшие дни.

Когда зайцы подходят к домам, ожидаются сильные морозы.

Погода сегодня предсказывает подобную погоду и в марте.

Большое белое пушистое облако на небе предупреждает о метелях и вьюгах.

