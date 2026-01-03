Погода в Одесі 3 січня 2024 — дощ, сильний вітер і тепліша температура

Люди з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 січня, в Одесі буде тепліше ніж учора. Однак очікується дощ та сильний вітер. Одеситам та гостям міста краще утриматися від прогулянок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура впаде до +2…+4 °C, вдень підніметься до +6...+8 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ вдень. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до +4 °C, вдень підніметься до +3…+8 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 3 січня

Пухнастий іній на деревах віщує ясну погоду найближчими днями.

Коли зайці підходять до будинків, очікуються сильні морози.

Погода сьогодні передбачає подібну погоду й у березні.

Велика біла пухнаста хмара на небі попереджає про завірюхи та хуртовини.

