Погода в Одесі 3 січня 2024 — дощ, сильний вітер і тепліша температура

В Одесу наближаються дощі — яка сьогодні буде погода
Сьогодні, 3 січня, в Одесі буде тепліше ніж учора. Однак очікується дощ та сильний вітер. Одеситам та гостям міста краще утриматися від прогулянок.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура впаде до +2…+4 °C, вдень підніметься до +6...+8 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ вдень. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до +4 °C, вдень підніметься до +3…+8 °C. На автошляхах видимість добра.
Прикмети на 3 січня
- Пухнастий іній на деревах віщує ясну погоду найближчими днями.
- Коли зайці підходять до будинків, очікуються сильні морози.
- Погода сьогодні передбачає подібну погоду й у березні.
- Велика біла пухнаста хмара на небі попереджає про завірюхи та хуртовини.
