Відео
Відео

Головна Одеса В Одесу наближаються дощі — яка сьогодні буде погода

В Одесу наближаються дощі — яка сьогодні буде погода

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 3 січня 2024 — дощ, сильний вітер і тепліша температура
Люди з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 січня, в Одесі буде тепліше ніж учора. Однак очікується дощ та сильний вітер. Одеситам та гостям міста краще утриматися від прогулянок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура впаде до +2…+4 °C, вдень підніметься до +6...+8 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ вдень. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до +4 °C, вдень підніметься до +3…+8 °C. На автошляхах видимість добра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 3 січня

  • Пухнастий іній на деревах віщує ясну погоду найближчими днями.
  • Коли зайці підходять до будинків, очікуються сильні морози.
  • Погода сьогодні передбачає подібну погоду й у березні.
  • Велика біла пухнаста хмара на небі попереджає про завірюхи та хуртовини.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Карпатах сніголавинна небезпека. Також ми писали, про те, що Діденко здивувала прогнозом погоди.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
