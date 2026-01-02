Погода в Одессе 2 января 2024 года: потепление и сильный ветер

Люди на улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 января, в Одессе станет несколько теплее. Отметка термометра поднимется немного выше, чем вчера. Однако ожидается сильный ветер. Одесситы и гости города имеют прекрасную возможность прогуляться по зимним улочкам.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до -2...-4 °C, днем поднимется до +4...+6 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2 С° до -7 °C, днем поднимется до +2...+7 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 2 января

Если день морозный — лето обещает быть жарким.

Иней на деревьях — год будет урожайным.

Когда синички громко щебечут — жди затяжных морозов.

Яркие звезды на небе — к сильному морозу, тусклые — будет оттепель.

Напомним, мы сообщали, что в Карпатах выпал метр снега. Также мы писали о том, какой будет погода на второй день года по прогнозу Диденко.