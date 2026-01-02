Погода в Одесі 2 січня 2024: потепління та сильний вітер

Люди на вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 січня, в Одесі стане дещо тепліше. Позначка термометра підниметься трохи вище, ніж учора. Однак очікується сильний вітер. Одесити та гості міста мають чудову можливість прогулятися зимовими вуличками.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до -2…-4 °C, вдень підніметься до +4...+6 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі буде від -2 С° до -7 °C, вдень підніметься до +2…+7 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 2 січня

Якщо день морозний — літо обіцяє бути спекотним.

Іній на деревах — рік буде врожайним.

Коли синички голосно щебечуть — чекай затяжних морозів.

Яскраві зорі на небі — до сильного морозу, тьмяні — буде відлига.

