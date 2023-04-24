Подробный прогноз погоды в Одессе на 24 апреля.

Одесситы гуляют на Аркадийской аллее. Фото: Новини. LIVE

Синоптики прогнозируют, что облаков на небе над Одесской областью не будет. В течение дня ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт ст

Влажность воздуха — 67%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo

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24 апреля в Украине будет тепло. В течение дня ожидается от +14 до +19 градусов.

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