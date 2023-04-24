Подробный прогноз погоды в Одессе на 24 апреля.

В Одессу идет тепло: какой будет погода сегодня
24 апреля 2023 06:30
Одесситы гуляют на Аркадийской аллее. Фото: Новини. LIVE
Синоптики прогнозируют, что облаков на небе над Одесской областью не будет. В течение дня ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт ст
- Влажность воздуха — 67%
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
24 апреля в Украине будет тепло. В течение дня ожидается от +14 до +19 градусов.
Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.