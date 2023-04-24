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В Одессу идет тепло: какой будет погода сегодня

24 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Подробный прогноз погоды в Одессе на 24 апреля.
Одесситы гуляют на Аркадийской аллее. Фото: Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что облаков на небе над Одесской областью не будет. В течение дня ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
  • Атмосферное давление — 762 мм рт ст
  • Влажность воздуха — 67%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo

Погода в Украине

24 апреля в Украине будет тепло. В течение дня ожидается от +14 до +19 градусов.

Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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