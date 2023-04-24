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В Одесу йде тепло: якою буде погода сьогодні

24 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Детальний прогноз погоди в Одесі на 24 квітня
Одесити прогулюються на Аркадійській алеї. Фото: Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що сьогодні хмар на небі в Одеській області не буде. Протягом дня  очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів. 
  • Вітер південний, 5-10 м/с. 
  • Температура вночі 8-10°С, вдень 15-17°С. 
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 67%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото:meteo

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. 
  • Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°С, вдень 15-20°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м. 
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo

Погода в Україні

24 квітня, в Україні буде тепло. Протягом дня очікується від +14 до +19 градусів. 

Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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