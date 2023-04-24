Детальний прогноз погоди в Одесі на 24 квітня

Одесити прогулюються на Аркадійській алеї. Фото: Новини. LIVE

Синоптики прогнозують, що сьогодні хмар на небі в Одеській області не буде. Протягом дня очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10°С, вдень 15-17°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість повітря — 67%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото:meteo

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°С, вдень 15-20°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo

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