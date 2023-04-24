Детальний прогноз погоди в Одесі на 24 квітня

В Одесу йде тепло: якою буде погода сьогодні
24 квітня 2023 06:30
Одесити прогулюються на Аркадійській алеї. Фото: Новини. LIVE
Синоптики прогнозують, що сьогодні хмар на небі в Одеській області не буде. Протягом дня очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 8-10°С, вдень 15-17°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 67%
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°С, вдень 15-20°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
24 квітня, в Україні буде тепло. Протягом дня очікується від +14 до +19 градусів.
Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.