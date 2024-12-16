В Одессу привезли Вилфеемский огонь

Пластуны с Вифлеемским огнем. Фото: Пласт

В понедельник, 16 декабря, в Одессу доставили Вифлеемский огонь мира. Его традиционно встретили представители скаутской организации организации "Пласт". Это ежегодное действо происходит по всему миру.

Об этом сообщили в "Пласте" и на Одесской железной дороге.

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"Это огонь, который ежегодно скауты мира передают друг другу и близким как символ мира, любви и добра. Уже с сегодняшнего дня пластуны Одесчины будут распространять его среди друзей, братьев, защитников и государственных учреждений", — отметили в скаутской организации.

Стенд с Вифлеемским огнем расположен в транзитной зоне пункта несокрушимости на вокзале Одесса-Главная и будет доступен сегодня до 20:00. Взять с собой его частичку может любой желающий.

Что такое Вифлеемский огонь

Вифлеемский огонь мира — это ежегодная рождественская акция, которая проходит по всему миру в канун Рождества. Ее смысл — распространение символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Традицию положили начало в 1984 году в Австрии. В Украину огонь впервые привезли в 1992 году.

Раньше мы рассказывали, что интересное можно подарить крестникам на Рождество. Также мы публиковали самые красивые и веселые рождественские колядки.