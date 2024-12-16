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В Одесу привезли символ миру з місця народження Ісуса — деталі

16 грудня 2024 18:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесу привезли Вилфеємський вогонь
Пластуни з Вифлеємським вогнем. Фото: Пласт
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 16 грудня, до Одеси доставили Вифлеємський вогонь миру. Його традиційно зустріли представники скаутської організації організації "Пласт". Це щорічне дійство відбувається по всьому світу.

Про це повідомили у "Пласті" та в Одеській залізниці.

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"Це вогонь, який щороку скаути світу передають один одному та близьким як символ миру, любові і добра. Вже від сьогодні пластуни Одещини будуть поширювати його серед друзів, братів, захисників та державних установ", — наголосили у скаутській організації.

Стенд з Вифлеємським вогнем розміщений у транзитній зоні пункту незламності на вокзалі Одеса-Головна та буде доступний сьогодні до 20:00. Взяти з собою його частку може кожен охочий.

Що таке Вифлеємський вогонь

Вифлеємський вогонь миру — це щорічна різдвяна акція, яка проходить по всьому світі напередодні Різдва. Її сенс — поширення символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Традицію започаткували у 1984 році в Австрії. До України вогонь вперше привезли у 1992 році.

Раніше ми розповідали, що цікавого можна подарувати похресникам на Різдво. Також ми публікували найкрасивіші та найвеселіші різдвяні колядки.

Одеса свята Одеська область Різдво вогонь

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