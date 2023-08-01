В одном из районов Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов
Завтра, 2 августа, в части Одессы отключат газ. Это произойдет из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщает АО "Одессагаз".
"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего давления по адресам: ул. Боровского 22, 32; ул. Химическая 5; ул. Кириллова 5; ул. Промышленная 1/2. на срок выполнения работ с 9:00 до 17 :00 02.08.2023г. будет отключено газоснабжение", — говорится в сообщении.
Где не будет газа
- Химическая 5, 4/1, 2
- Боровского 26, 28/47, 28, 28а, 43, 36/2, 36, 39, 37м, 37, 37/1, 33/5, 33, 37е, 33б
- В. Кириллова 2А, 4,
- Киевское шоссе 1/3
- Житкова
- Промышленная 1/10
Время передачи показаний счетчиков
Передавать показатели счетчика необходимо своему оператору ГРМ (облгаза) в период с 1 по 5 число ежемесячно. Это обеспечит корректные начисления в платежках.
Передавать показания счетчиков можно через:
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По телефонам (автоответчик):
- (048) 796-46-40
- (048) 796-42-70
- (048) 737-37-74
- Через Личный кабинет;
- Через мессенджеры Viber и Telegram ;
- На сайте АО "ОДЕСАГАЗ".
Напомним, компания "Нафтогаз" продлила действие тарифа "Фиксированный" на ближайший отопительный сезон. А это значит, что цены не будут повышаться, по крайней мере, до 1 мая 2024 года.