В одному з районів Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес
Завтра, 2 серпня, в частині Одеси відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.
Про це повідомляє АТ "Одесагаз".
"У зв'язку з виконанням аварійних робіт на газопроводі середнього тиску за адресами: вул. Боровського 22, 32; вул. Хімічна 5; вул. Кирилова 5; вул. Промислова 1/2. на термін виконання робіт з 9:00 до 17:00 02.08.2023р. буде відключене газопостачання", — йдеться в повідомленні.
Де не буде газу
- Хімічна 5, 4/1, 2
- Боровського 26, 28/47, 28, 28а, 43, 36/2, 36, 39, 37м, 37, 37/1, 33/5, 33, 37е, 33б
- В. Кирилова 2А, 4,
- Київське шосе 1/3
- Житкова
- Промислова 1/10
Час передачі показань лічильників
Передавати показники лічильника необхідно своєму оператору ГРМ (облгазу) у період з 1 по 5 число кожного місяця. Це забезпечить коректні нарахування у платіжках.
Передавати показання лічильників можливо через:
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За телефонами (автовідповідач):
- (048) 796-46-40
- (048) 796-42-70
- (048) 737-37-74
- Через Особистий кабінет;
- Через месенджери Viber та Telegram;
- На сайті АТ "ОДЕСАГАЗ".
Нагадаємо, компанія "Нафтогаз" продовжила дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон. А це означає, що ціни не підвищуватимуть, принаймні до 1 травня 2024 року.