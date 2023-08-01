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В одному з районів Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес

1 серпня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одному з районів Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес
В частині Одеси відключать газ. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 2 серпня, в частині Одеси відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

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"У зв'язку з виконанням  аварійних робіт на газопроводі середнього  тиску за адресами:  вул. Боровського 22, 32; вул. Хімічна 5; вул. Кирилова  5; вул. Промислова 1/2. на термін виконання робіт з 9:00 до 17:00 02.08.2023р. буде відключене газопостачання", — йдеться в повідомленні. 

Де не буде газу

  • Хімічна 5, 4/1, 2
  • Боровського 26, 28/47, 28, 28а, 43, 36/2, 36, 39, 37м, 37, 37/1, 33/5, 33, 37е, 33б
  • В. Кирилова 2А, 4,
  • Київське шосе 1/3
  • Житкова
  • Промислова 1/10

Час передачі показань лічильників

Передавати показники лічильника необхідно своєму оператору ГРМ (облгазу) у період з 1 по 5 число кожного місяця. Це забезпечить коректні нарахування у платіжках.

Передавати показання лічильників можливо через:

  • За телефонами (автовідповідач):

  1. (048) 796-46-40
  2. (048) 796-42-70
  3. (048) 737-37-74

Нагадаємо, компанія "Нафтогаз" продовжила дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон. А це означає, що ціни не підвищуватимуть, принаймні до 1 травня 2024 року.

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