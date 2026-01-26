ОК "Юг" опровергло заявления о мобилизованных из Одессы

Военный билет. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В Оперативном командовании "Юг" отреагировали на ситуацию, которая распространяется в медиа и соцсетях вокруг мобилизованных из Одессы. Речь идет о публичных заявлениях военного из Запорожского направления о якобы непригодности новоприбывших бойцов. В командовании назвали эти утверждения ложными.

Об этом говорится на странице Оперативного командования "Юг".

Реклама

Читайте также:

Неудачное пополнение

В соцсетях получило огласку видео военнослужащего, который воюет на Запорожском направлении. В нем он эмоционально прокомментировал пополнение подразделения, заявив, что среди 20 мобилизованных, направленных Одесским ТЦК, есть люди с наркотической зависимостью, психическими расстройствами и пожилые мужчины.

В ОК "Юг" подчеркнули, что эти слова не соответствуют действительности. По официальной информации, никаких медицинских подтверждений озвученных "диагнозов" у рекрутов нет. Все военнообязанные проходят отбор и военно-врачебную комиссию в соответствии с требованиями закона. В командовании также отметили, что понимают моральное истощение военных, которые длительное время находятся на передовой без ротаций. В то же время там призвали общественность не поддаваться эмоциональным заявлениям и помнить, что подобные нарративы могут быть использованы врагом.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки проводят мобилизационные мероприятия в соответствии с нормами законодательства. Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годным к службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали о том, что в Харьковском ТЦК опровергли слухи об убийстве военного. Также мы писали о том, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации.