ОК «Південь» спростувало заяви про мобілізованих з Одеси

В Оперативному командуванні "Південь" відреагували на ситуацію, що поширюється у медіа та соцмережах навколо мобілізованих з Одеси. Йдеться про публічні заяви військового з Запорізького напрямку щодо нібито непридатності новоприбулих бійців. У командуванні назвали ці твердження неправдивими.

Про це йдеться на сторінці Оперативного командування "Південь".

Невдале поповнення

У соцмережах набуло розголосу відео військовослужбовця, який воює на Запорізькому напрямку. У ньому він емоційно прокоментував поповнення підрозділу, заявивши, що серед 20 мобілізованих, направлених Одеським ТЦК, є люди з наркотичною залежністю, психічними розладами та чоловіки похилого віку.

В ОК "Південь" підкреслили, що ці слова не відповідають дійсності. За офіційною інформацією, жодних медичних підтверджень озвучених "діагнозів" у рекрутів немає. Усі військовозобов’язані проходять відбір і військово-лікарську комісію відповідно до вимог закону. У командуванні також зазначили, що розуміють моральне виснаження військових, які тривалий час перебувають на передовій без ротацій. Водночас там закликали громадськість не піддаватися емоційним заявам і пам’ятати, що подібні наративи можуть бути використані ворогом.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки проводять мобілізаційні заходи відповідно до норм законодавства. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатним до служби за станом здоров'я і не мають права на відстрочку", — йдеться у повідомленні.

