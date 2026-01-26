Відео
Україна
В ОК "Південь" відреагували на відео, що з'явилися в мережі

В ОК "Південь" відреагували на відео, що з'явилися в мережі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 16:24
ОК «Південь» спростувало заяви про мобілізованих з Одеси
Військовий квиток. Фото ілюстративне: РБК-Україна

В Оперативному командуванні "Південь" відреагували на ситуацію, що поширюється у медіа та соцмережах навколо мобілізованих з Одеси. Йдеться про публічні заяви військового з Запорізького напрямку щодо нібито непридатності новоприбулих бійців. У командуванні назвали ці твердження неправдивими.

Про це йдеться на сторінці Оперативного командування "Південь".

Читайте також:

Невдале поповнення

У соцмережах набуло розголосу відео військовослужбовця, який воює на Запорізькому напрямку. У ньому він емоційно прокоментував поповнення підрозділу, заявивши, що серед 20 мобілізованих, направлених Одеським ТЦК, є люди з наркотичною залежністю, психічними розладами та чоловіки похилого віку.

В ОК "Південь" підкреслили, що ці слова не відповідають дійсності. За офіційною інформацією, жодних медичних підтверджень озвучених "діагнозів" у рекрутів немає. Усі військовозобов’язані проходять відбір і військово-лікарську комісію відповідно до вимог закону. У командуванні також зазначили, що розуміють моральне виснаження військових, які тривалий час перебувають на передовій без ротацій. Водночас там закликали громадськість не піддаватися емоційним заявам і пам’ятати, що подібні наративи можуть бути використані ворогом.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки проводять мобілізаційні заходи відповідно до норм законодавства. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатним до служби за станом здоров'я і не мають права на відстрочку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Харківському ТЦК спростували чутки про вбивство військового. Також ми писали про те, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ВЛК ТЦК та СП
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
