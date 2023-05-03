В ОК "Юг" рассказали о ситуации с безопасностью в море и воздухе

Запуск ракеты из лодки РФ. Фото: Владислав Назаров

оккупанты завели все ракетоносители в Черном море в пункты базирования. Впрочем, военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Читайте также:

В Черном море осталось 5 кораблей, среди них 1 вк. Все ракетоносители заведены в пункты базирования. Корабельная группировка маневрирует у побережья России и юго-восточного Крыма. Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

"Несмотря на это, сигналами воздушной тревоги пренебрегать не допустимо. Остается актуальной ракетная опасность с воздуха, а также дроновые атаки. В прифронтовых регионах сохраняются угрозы усиления обстрелов и ударов КАБами", — говорится в сообщении.

Кроме того, в прибрежной зоне после штормового моря очень высока минная опасность. Вчера силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья Одесчины. Подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины угроза контролируема ликвидирована.

В ночь на среду 3 мая враг нанес очередной воздушный удар по Украине, выпустив до 26 ударных дронов Shahed-136/131. Воздушные силы уничтожили 21 из них. Для этого было применено зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг". Воздушная тревога на севере, юге и Киеве длилась 4 часа 30 мин. Какие цели в Украине враг преследовал на этот раз, читайте в Новини.LIVE.