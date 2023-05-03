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В ОК "Південь" розповіли про безпекову ситуацію в морі та повітрі

3 травня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В ОК "Південь" розповіли про безпекову ситуацію в морі та повітрі
Запуск ракети з човна РФ. Фото: Владислав Назаров / Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти завели всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування. Втім військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

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В Чорному морі залишилось 5 кораблів, серед них 1 вдк. Всі ракетоносії заведені в пункти базування. Корабельне угруповання маневрує поблизу узбережжя РФі південно-східного Криму. Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. 

"Попри це сигналами повітряної тривоги нехтувати не припустимо. Залишається актуальною ракетна небезпека з повітря, а також дронові атаки. В прифронтових регіонах зберігаються загрози посилення обстрілів та ударів КАБами", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, у прибережній зоні після штормового моря надзвичайно висока мінна небезпека. Вчора силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку після шторму винесло на небезпечну відстань до узбережжя Одещини. Підрозділом Військово-Морських сил Збройних сил України загрозу контрольовано ліквідовано.

В ніч на середу, 3 травня, ворог завдав чергового повітряного удару по Україні, випустивши до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Повітряні сили знищили 21 із них. Для цього було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь". Повітряна тривога на півночі, півдні та у Києві тривала 4 години 30 хв. Які цілі в Україні ворог переслідував цього разу — читайте у Новини.LIVE.

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