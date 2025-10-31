Видео
В оперном театре Одессы едва не сгорел орган во время премьеры

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 13:33
обновлено: 14:13
В Одесской опере во время концерта сломался орган во время концерта
Орган в Оперном театре Одессы. Фото: Юлия Юрчак

В день премьеры произведения "Реквием по будущему" в Одесской опере во время выступления произошел технический сбой — орган перестал работать прямо на финальном аккорде. Несмотря на усилия электриков и исполнительниц, концерт пришлось завершить досрочно.

Об этом сообщила художница Юлия Юрчак.

Сорванная премьера

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета должна была состояться премьера произведения композитора Александра Родина "Реквием по будущему". Партию органа исполняла органистка Львовского органного зала Светлана Позднышова, вокальную — солистка театра Анна Богач. В первом отделении прозвучали произведения Баха, Святослава Лунева и Золтана Алмаши, а также Fiat Lux Теодора Дюбуа. Именно во время финального аккорда этого произведения орган внезапно выключился — буквально "погас свет".

После получаса технических проверок выяснилось, что сгорел блок питания органа, расположенный в комнате рядом с трубами на пятом этаже театра. Электрики заменили оборудование, и инструмент снова заработал, поэтому исполнительницы начали второе отделение. Однако сразу после начала стало понятно, что орган неисправен: на всех мануалах "завис" громкий регистр — микстура. Несмотря на попытки спасти ситуацию прямо во время выступления, музыканты смогли выполнить только первую часть произведения.

Коммуникации со зрителями относительно технических причин досрочного завершения концерта не произошло. Причиной стала именно неисправность органа, а не человеческий фактор. Сейчас ожидается, что театр проведет дополнительную проверку электричества, ведь короткое замыкание возле труб могло представлять опасность.

Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
