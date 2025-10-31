Відео
Україна
В оперному театрі Одеси ледь не згорів орган під час прем'єри

В оперному театрі Одеси ледь не згорів орган під час прем'єри

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 13:33
Оновлено: 13:28
В Одеській опері під час концерту зламався орган
Орган в Оперному театрі Одеси. Фото:Юлія Юрчак

У день прем’єри твору "Реквієм за майбутнім" в Одеській опері під час виступу стався технічний збій — орган перестав працювати просто на фінальному акорді. Попри зусилля електриків і виконавиць, концерт довелося завершити достроково.

Про це повідомила мисткиня Юлія Юрчак.

Зірвана прем'єра

Зірвана прем’єра

В Одеському національному академічному театрі опери та балету мала відбутися прем’єра твору композитора Олександра Родіна "Реквієм за майбутнім". Партію органу виконувала органістка Львівського органного залу Світлана Позднишова, вокальну — солістка театру Анна Богач. У першому відділенні прозвучали твори Баха, Святослава Луньова та Золтана Алмаші, а також "Fiat Lux" Теодора Дюбуа. Саме під час фінального акорду цього твору орган раптово вимкнувся — буквально "погасло світло".

Після пів години технічних перевірок з’ясувалося, що згорів блок живлення органу, розташований у кімнаті поруч із трубами на п’ятому поверсі театру. Електрики замінили обладнання, і інструмент знову запрацював, тож виконавиці розпочали друге відділення. Однак одразу після початку стало зрозуміло, що орган несправний: на всіх мануалах "завис" гучний регістр — мікстура. Попри спроби врятувати ситуацію просто під час виступу, музикантки змогли виконати лише першу частину твору.

Комунікації з глядачами щодо технічних причин дострокового завершення концерту не відбулося. Причиною стала саме несправність органу, а не людський фактор. Наразі очікується, що театр проведе додаткову перевірку електрики, адже коротке замикання біля труб могло становити небезпеку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві стартував міжнародний фестиваль "Молодість". Також ми писали, що після прем'єр  шоу "Холостяк" соцмережі вибухнули мемами.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
