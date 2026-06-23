В Одесской областной государственной администрации назвали главную причину гибели женщины на побережье

Скорая помощь. Фото: Суспільне

Одесская областная военная администрация выразила соболезнования родным и близким женщины, погибшей в результате российского нападения на побережье Одессы. Трагедия произошла во время воздушной тревоги, когда силы противовоздушной обороны отражали очередной вражеский удар.

Об этом сообщила Одесская ОВА, передает Новини.LIVE.

Подробности инцидента на пляже

После сообщения о пострадавшей на место оперативно прибыли несколько бригад скорой медицинской помощи. В областной администрации сообщили, что вызов на линию "103" поступил в 12:15. Первые медики прибыли через 12 минут, а впоследствии к месту происшествия подъехали еще две бригады. Несмотря на отсутствие признаков жизни у женщины на момент прибытия врачей, реанимационные мероприятия продолжались еще около 40 минут.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства трагедии. В частности, следствие должно дать правовую оценку действиям ответственных лиц, среди которых и арендатор пляжной территории.

Также в ОГА отметили, что на момент происшествия пляжный участок не прошел необходимую проверку и не входил в перечень официально открытых и проверенных мест для отдыха.

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В то же время в администрации подчеркнули, что главной причиной трагедии остается вооруженная агрессия России и постоянные удары по мирным украинским городам.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся на побережье Одессы, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что 22 июня в Одессе прошла акция "Деревья памяти", приуроченная ко Дню скорби и почтения памяти жертв войны. В рамках этой инициативы в разных районах города были созданы символические места памяти в честь военных и гражданских лиц, чьи жизни унесла война. Участники мероприятия сажали деревья и прикрепляли к ним памятные жетоны и ленты, создавая пространства почтения в городской среде.