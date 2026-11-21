Зарыбление озера Сасик в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области началось масштабное зарыбление озера Сасик. В водоем планируется выпустить 1,2 миллиона молодых карпов и толстолобов, чтобы пополнить рыбные запасы. Между тем для рыбаков региона готовятся ограничения: уже с декабря на семь месяцев запретят лов раков. За нарушение придется заплатить штраф и возместить убытки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский рыбоохранный патруль.

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Рыба, которую выпускают в озеро Сасик в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Зарыбление озера Сасик

По информации рыбоохранного патруля, 20 ноября в озере Сасик начали пополнение рыбных запасов. Всего в водоем планируют выпустить 450 тысяч годовков толстолоба и 750 тысяч карпа. Это молодые рыбы, родившиеся в этом году. Зарыбление финансирует ООО "ВМС-10". Предприятие проводит работы в соответствии с установленным режимом рыбохозяйственной эксплуатации водоема.

За зарыблением следит специальная комиссия. В ее состав входят представители Одесского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления. Специалисты проверяют количество молоди, видовой состав и соблюдение правил зарыбления.

Запрет на лов раков

Помимо пополнения рыбных запасов, на водоемах Одесской области вводятся сезонные ограничения. С 1 декабря 2026 года по 30 июня 2027 года включительно рыбакам будет запрещен лов раков. Причина заключается в том, что в зимне-весенний период раки линяют и вынашивают икру. Ограничения будут действовать в Днестровском лимане, Придунайских озерах, реках Днестр и Дунай, рукаве Турунчук, озерах поймы Днестра и Кучурганском водохранилище. Ограничения будут распространяться и на другие внутренние водоемы области.

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Штрафы за незаконный вылов

За нарушение запрета рыболовам грозит ответственность по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В зависимости от обстоятельств незаконный вылов может привести и к уголовной ответственности. Помимо штрафа, нарушители должны возместить ущерб рыбному хозяйству. За каждого незаконно выловленного рака предусмотрено возмещение в размере 3 332 гривен. О нарушениях правил рыболовства можно сообщать на горячую линию Одесского рыбоохранного патруля по номеру (098) 798-47-93.

Новини.LIVE сообщали, что в Хаджибейском лимане вблизи Палиевки и Болгарки зафиксировали массовую гибель пиленгаса. Мертвую рыбу обнаружили на участке побережья протяженностью около шести километров. Во время предыдущего загиба в воде обнаруживали сероводород и низкое содержание кислорода.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Кучурганском водохранилище вблизи украинско-молдавской границы обнаружили массовую гибель толстолоба. Рыбу нашли на территории двух общин. Экологи отобрали пробы воды, чтобы установить причину гибели рыбы.

Кроме того, Новини.LIVE писали огибели щуки, плотвы, окуня и карася в мелиоративном канале "Мирновский" Измаильского района. Специалисты взяли пробы воды для исследования. В этом же материале речь идет об экологических проблемах озер Ялпуг и Сасик, в частности о загрязнении, засухах и нарушении водообмена.