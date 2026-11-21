Зариблення озера Сасик на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині розпочали масштабне зариблення озера Сасик. До водойми планують випустити 1,2 мільйона молодих коропів і товстолобів, щоб поповнити рибні запаси. Тим часом для рибалок регіону готують обмеження: вже з грудня на сім місяців заборонять вилов раків. За порушення доведеться сплатити штраф і відшкодувати збитки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеський рибоохоронний патруль.

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Риба, яку випускають в озеро Сасик на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Зариблення озера Сасик

За інформацією рибоохоронного патруля, 20 листопада в озері Сасик розпочали поповнення рибних запасів. Загалом до водойми планують випустити 450 тисяч цьоголіток товстолоба та 750 тисяч коропа. Це молоді риби, які народилися цього року. Зариблення фінансує ТОВ "ВМС-10". Підприємство проводить роботи відповідно до встановленого режиму рибогосподарської експлуатації водойми.

За вселенням риби стежить спеціальна комісія. До її складу входять представники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування. Фахівці перевіряють кількість молоді, видовий склад і дотримання правил зариблення.

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Заборона на вилов раків

Крім поповнення рибних запасів, на водоймах Одещини запроваджують сезонні обмеження. З 1 грудня 2026 року до 30 червня 2027 року включно рибалкам заборонять вилов раків. Причина полягає в тому, що в зимово-весняний період раки линяють і виношують ікру. Обмеження діятимуть у Дністровському лимані, Придунайських озерах, річках Дністер і Дунаї, рукаві Турунчуку, озерах заплави Дністра та Кучурганському водосховищі. Обмеження поширюватимуться й на інші внутрішні водойми області.

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Штрафи за незаконний вилов

За порушення заборони рибалкам загрожує відповідальність за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Залежно від обставин незаконний вилов може призвести й до кримінальної відповідальності. Окрім штрафу, порушники повинні компенсувати збитки рибному господарству. За кожного незаконно виловленого рака передбачено 3 332 гривні відшкодування. Про порушення правил рибальства можна повідомляти на гарячу лінію Одеського рибоохоронного патруля за номером (098) 798-47-93.

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Новини.LIVE повідомляли, що в Хаджибейському лимані поблизу Паліївки та Болгарки зафіксували масову загибель піленгаса. Мертву рибу виявили на ділянці узбережжя завдовжки близько шести кілометрів. Під час попереднього замору у воді знаходили сірководень і низький вміст кисню.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Кучурганському водосховищі поблизу українсько-молдовського кордону виявили масову загибель товстолоба. Рибу знайшли на території двох громад. Екологи відібрали проби води, щоб встановити причину замору.

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Крім того, Новини.LIVE писали про загибель щуки, плітки, окуня та карася в меліоративному каналі "Мирновський" Ізмаїльського району. Фахівці взяли проби води для дослідження. У цьому ж матеріалі йдеться про екологічні проблеми озер Ялпуг і Сасик, зокрема забруднення, посухи та порушення водообміну.