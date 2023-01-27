В порту Одесщины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года

На него загрузят несколько тысяч тонн продукции

Самое большое судно с начала 2023 года обрабатывается у причала №9 в порту "Южный". Судно класса Panamax Densa Pelican было пришвартовано 23 января.

Об этом сообщает ГП "МТП "Южный".

Планируется скачать 60 тысяч тонн шрота. Это четвертый в январе балкер, зашедший в порт под погрузку продовольственной продукцией

"Морские пути Украины остаются важным каналом поставки агропродукции. За последние полгода шрот из семян подсолнечника стал традиционным для номенклатуры государственного стивидора" , — говорится в сообщении.

В течение января количество выходов судов из портов Одесчины держалось на уровне 2,7, то есть в среднем это было по 2–3 корабля в день. Это фактически считался одним из самых низких показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы".

Отметим, что несмотря на уменьшение количества судов, выходящих из портов Одесской области, их средний тоннаж сохранился на уровне 37 тыс. тонн, что является лучшим показателем за время работы коридора. Однако на общее количество отправок в январе это положительно не отразилось.

Блокировка рф

17,8 миллиона тонн украинской агропродукции на 659 судах уже экспортировали из портов Большой Одессы с 1 августа 2022 года. При полноценной работе коридора объемы украинского экспорта должны составлять 25-29 миллионов тонн. Однако с октября украинские порты вынуждены работать на половину своей мощности.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота рф. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.