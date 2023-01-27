В порту Одещини обробляється найбільше судно з початку 2023 року

На нього завантажать кілька тисяч тонн продукції

Найбільше судно з початку 2023 року обробляється біля причалу №9 в порту "Южний". Судно класу Panamax Densa Pelican було пришвартовано 23 січня.

Про це повідомляє ДП "МТП "Южний".

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авантажити 60 тисяч тонн шроту. Це четвертий у січні балкер, який зайшов у порт під завантаження продовольчою продукцією

"Морські шляхи України залишаються важливим каналом постачання агропродукції. За останні півроку шрот з насіння соняшнику став традиційним для номенклатури державного стивідора", — йдеться в повідомленні.

Упродовж січня кількість виходів суден із портів Одещини трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2–3 кораблі в день. Це фактично вважався один із найнижчих показників за всі місяці існування "зернової ініціативи".

Зазначимо, попри зменшення кількості суден, що виходять із портів Одеської області, їх середній тоннаж зберігся на рівні 37 тис. тонн, що є найкращим показником за час роботи коридору. Однак на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло.

Блокування рф

17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах вже експортували з портів Великої Одеси з 1 серпня 2022 року. За умови повноцінної роботи коридору обсяги українського експорту мали становити 25-29 мільйонів тонн. Проте з жовтня українські порти змушені працювати на половину своєї потужності.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.