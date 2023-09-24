В Воздушных силах сказали, что необходимо, чтобы РФ убрала корабли из Черного моря

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Оккупанты сменили дислокацию в Черном море. Следует понимать, что высокоточные ракеты типа "Калибр" имеют большую дальность полета и враг все еще способен нанести удар. Впрочем, ситуация может кардинально измениться при поступлении дополнительного вооружения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Угроза из Черного моря

"Ожидать ударов "Калибров" можно с любой точки Черного моря. Он летит далеко, более двух тысяч километров, этого расстояния достаточно, чтобы и с Азовского моря наносить удары. Поэтому смена локации кораблей — это не панацея. Следует понимать, что враг может наносить удары", — отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил Украины добавил, что корабли нужно отправлять "вслед за русским кораблем". Кроме того, он напомнил, что Германия передаст надводные дроны и появится другое вооружение.

"Лучше всего это, конечно, наши "Нептуны", которые могут достаточно эффективно это делать. Если появятся еще "Гарпуны" на самолетах F-16, то российским кораблям нечего будет вообще делать в Черном море", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, враг держит на боевом дежурстве снаряженный ракетоноситель.