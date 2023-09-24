Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Повітряних силах сказали, що необхідно, аби РФ прибрала кораблі з Чорного моря arrow

В Повітряних силах сказали, що необхідно, аби РФ прибрала кораблі з Чорного моря

24 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Повітряних силах сказали, що необхідно, аби РФ прибрала кораблі з Чорного моря
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти змінили дислокацію в Чорному морі. Слід розуміти, що високоточні ракети типу "Калібр" мають велику дальність польоту й ворог все ще здатний завдати удару. Втім, ситуація може кардинально змінитись при надходженні додаткового озброєння. 

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Загроза з Чорного моря

"Очікувати ударів"Калібрів" можна з будь-якої точки Чорного моря. Він летить далеко, понад дві тисячі кілометрів, цієї відстані достатньо щоб і з Азовського моря завдавати ударів. Тому зміна локації кораблів — це не панацея. Слід розуміти, що ворог може завдавати удари", — зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил України додав, що кораблі потрібно відправляти "слід за руським кораблем". Крім того, він нагадав, що Німеччина передасть надводні дрони й з'явиться інше озброєння. 

"Краще за все це звичайно наші "Нептуни", які можуть доволі ефективно це робити. Якщо з’являться ще "Гарпуни" на літаках F-16, то російським кораблям нічого буде взагалі робити в Чорному морі", — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, в Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз