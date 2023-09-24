В Повітряних силах сказали, що необхідно, аби РФ прибрала кораблі з Чорного моря

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Окупанти змінили дислокацію в Чорному морі. Слід розуміти, що високоточні ракети типу "Калібр" мають велику дальність польоту й ворог все ще здатний завдати удару. Втім, ситуація може кардинально змінитись при надходженні додаткового озброєння.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Загроза з Чорного моря

"Очікувати ударів"Калібрів" можна з будь-якої точки Чорного моря. Він летить далеко, понад дві тисячі кілометрів, цієї відстані достатньо щоб і з Азовського моря завдавати ударів. Тому зміна локації кораблів — це не панацея. Слід розуміти, що ворог може завдавати удари", — зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил України додав, що кораблі потрібно відправляти "слід за руським кораблем". Крім того, він нагадав, що Німеччина передасть надводні дрони й з'явиться інше озброєння.

"Краще за все це звичайно наші "Нептуни", які можуть доволі ефективно це робити. Якщо з’являться ще "Гарпуни" на літаках F-16, то російським кораблям нічого буде взагалі робити в Чорному морі", — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, в Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій.