В степи на Одесчине появились новые редкие обитатели

Европейский хомяк. Фото: Госэкоинспекция

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Тарутинской степи в Одесской области продолжают восстанавливать популяцию европейского хомяка, находящегося под угрозой исчезновения. В этом году в естественную среду выпустили ещё более 15 животных. Специалисты надеются, что это поможет укрепить местную популяцию редкого вида. Европейский хомяк занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госэкоинспекцию.

Увеличение популяции

В ландшафтном заповеднике местного значения «Тарутинская степь» продолжается природоохранная программа по сохранению европейского хомяка. В мае-июне 2026 года специалисты Киевского зоопарка выпустили на территорию заказника 18 животных — 13 самцов и 5 самок.

Это не первое пополнение популяции. Ранее в Тарутинскую степь уже переселили ещё шесть хомяков — пятерых самцов и одну самку. Таким образом, за время реализации программы в естественную среду выпустили уже 24 животных.

Хомяков держат на руках. Фото: Госэкоинспекция

Почему это важно

Еще несколько десятилетий назад европейский хомяк был обычным обитателем степных и лесостепных территорий Украины. Сегодня же этот вид встречается все реже. Среди главных причин сокращения численности ученые называют активное использование пестицидов и агрохимикатов, изменение природных ландшафтов и климатические изменения. Именно поэтому создание новых очагов обитания и поддержка существующих популяций считаются важными шагами для сохранения редкого животного.

Тарутинская степь остается одним из мест, где специалисты пытаются вернуть краснокнижного грызуна в естественную среду обитания и обеспечить условия для его дальнейшего размножения.

Хомяка выпускают в степь. Фото: Госэкоинспекция

Что известно о хомяках

Европейский хомяк (Cricetus cricetus) — самый крупный представитель семейства хомяковых в Европе. Длина его тела может достигать 34 сантиметров. Узнать животное легко по рыжевато-бурой спине, чёрному брюху и светлым пятнам на боках и голове.

Этот грызун ведет преимущественно ночной образ жизни и строит сложные подземные норы с несколькими выходами. На зиму он делает большие запасы пищи — зерна, семена, корнеплоды и травы. В отдельных случаях вес таких запасов может превышать 20 килограммов.

Еще в середине прошлого века европейский хомяк был распространен почти по всей Украине. Однако из-за активного использования пестицидов, изменения природных ландшафтов и развития сельского хозяйства его численность резко сократилась. Сегодня вид занесен в Красную книгу Украины, а на международном уровне считается находящимся под критической угрозой исчезновения.

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