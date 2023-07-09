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Во временно оккупированном Крыму раздался взрыв: в чем причина

9 июля 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Раздался взрыв в Керчи
Пожар на Крымском мосту Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В оккупированном Крыму сообщают о сильном взрыве в районе Керчи. Российские силы противовоздушной обороны вроде бы сбили крылатую ракету у моста.

Об этом сообщил гауляйтер полуострова Сергей Аксенов.

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"В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету. Повреждений и пострадавших нет", — говорится в сообщении коллаборанта.

Скриншот с телеграмм-канала STERNENKO

Крым готовится к освобождению

Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских оккупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

Омбудсмен по правам детей Дмитрий Лубинец рассказал, какова судьба россиян, завезенных в Крым, когда Украина вернет полуостров.

Противник уже почти завершил строительство фортификационных сооружений и создает противодесантную оборону во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что украинская армия продолжает активные военные действия на западе Запорожской области и вдоль административной линии между Запорожьем и Донецком. Таким образом, ВСУ ведут новую серию контрнаступлений по направлению к Запорожью.

Также ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба.

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