Пролунав вибух у Керчі

В тимчасово окупованому Криму пролунав вибух: у чому причина
В окупованому Криму повідомляють про сильний вибух в районі Керчі. Російські сили протиповітряної оборони начебто збили крилату ракету біля мосту.
Про це повідомив гауляйтер півострова Сєргєй Аксьонов.
"В районі Керчі сили ППО збили крилату ракету. Пошкоджень та постраждалих немає", — йдеться у повідомлені колаборанта.
Крим готується до звільнення
Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.
Омбудсмен з прав дітей Дмитро Лубінець розповів, якою буде доля росіян, завезених у Крим, коли Україна поверне півострів.
Противник вже майже завершив будівництво фортифікаційних споруд та створює протидесантну оборону у тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, що українська армія продовжує активні військові дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративної лінії між Запоріжжям та Донецьком. Таким чином, ЗСУ ведуть нову серію контрнаступів у напрямку до Запоріжжя.
Також ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно з планами Генштабу.