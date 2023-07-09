Пролунав вибух у Керчі

Пожежа на Кримському мосту. Фото: росЗМІ

В окупованому Криму повідомляють про сильний вибух в районі Керчі. Російські сили протиповітряної оборони начебто збили крилату ракету біля мосту.

Про це повідомив гауляйтер півострова Сєргєй Аксьонов.

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"В районі Керчі сили ППО збили крилату ракету. Пошкоджень та постраждалих немає", — йдеться у повідомлені колаборанта.

Скриншот з телеграм-каналу STERNENKO

Крим готується до звільнення

Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

Омбудсмен з прав дітей Дмитро Лубінець розповів, якою буде доля росіян, завезених у Крим, коли Україна поверне півострів.

Противник вже майже завершив будівництво фортифікаційних споруд та створює протидесантну оборону у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що українська армія продовжує активні військові дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративної лінії між Запоріжжям та Донецьком. Таким чином, ЗСУ ведуть нову серію контрнаступів у напрямку до Запоріжжя.

Також ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно з планами Генштабу.