В центре Одессы после зимы снова заработал главный фонтан
В Одессе после зимы запустили один из самых любимых фонтанов горожан на Театральной площади. Его открытие фактически означает старт сезона фонтанов в городе, который в этом году начался в начале апреля.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесского городского совета.
Запуск фонтанов в Одессе: что известно
Как сообщили в горсовете, расконсервацию фонтанов в 2026 году начали 3 апреля — тогда после зимы включили первый фонтан в Городском саду.
После этого фонтаны начали запускать поэтапно. В частности, в центральной части города уже заработали:
- фонтан в Городском саду
- фонтан в сквере Пале-Рояль
- фонтан на Соборной площади
- фонтан-памятник правоохранителям
Сколько фонтанов в Одессе
Всего в городе насчитывается 28 фонтанов, которые находятся на балансе КП "Сервисный центр".
Впрочем, работать будут не все. В 2026 году к запуску готовят 16 фонтанов. Часть объектов в этом году не будет работать из-за необходимости в ремонте или обслуживании. Подготовка к сезону проходит поэтапно: фонтаны расконсервируют, проверяют техническое состояние, устанавливают оборудование, тестируют электросистемы и подсветку, после чего проводят пусконаладочные работы.
Несмотря на войну и сложную ситуацию с энергетикой, в городе решили не отказываться от запуска фонтанов, ведь они остаются важным элементом городской жизни. Для одесситов это не только места отдыха, но и возможность почувствовать атмосферу покоя и хотя бы ненадолго отвлечься от тревожной реальности.
