В центре Одессы после зимы снова заработал главный фонтан

Фонтан возле оперного театра в Одессе.

В Одессе после зимы запустили один из самых любимых фонтанов горожан на Театральной площади. Его открытие фактически означает старт сезона фонтанов в городе, который в этом году начался в начале апреля.

Запуск фонтанов в Одессе: что известно

Как сообщили в горсовете, расконсервацию фонтанов в 2026 году начали 3 апреля — тогда после зимы включили первый фонтан в Городском саду.

После этого фонтаны начали запускать поэтапно. В частности, в центральной части города уже заработали:

фонтан в Городском саду

фонтан в сквере Пале-Рояль

фонтан на Соборной площади

фонтан-памятник правоохранителям

Сколько фонтанов в Одессе

Всего в городе насчитывается 28 фонтанов, которые находятся на балансе КП "Сервисный центр".

Впрочем, работать будут не все. В 2026 году к запуску готовят 16 фонтанов. Часть объектов в этом году не будет работать из-за необходимости в ремонте или обслуживании. Подготовка к сезону проходит поэтапно: фонтаны расконсервируют, проверяют техническое состояние, устанавливают оборудование, тестируют электросистемы и подсветку, после чего проводят пусконаладочные работы.

Несмотря на войну и сложную ситуацию с энергетикой, в городе решили не отказываться от запуска фонтанов, ведь они остаются важным элементом городской жизни. Для одесситов это не только места отдыха, но и возможность почувствовать атмосферу покоя и хотя бы ненадолго отвлечься от тревожной реальности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 апреля в Одессе снова начали курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Трамваи будут курсировать по номерам № 5, № 15 и № 28, а троллейбусы — № 3, № 8, № 9 и № 12. Это предварительный перечень маршрутов, который могут корректировать в зависимости от ремонта и электроснабжения.

Также Новини.LIVE писали, что в центре Одессы от здания городского совета начали отпадать части фасада. Куски декоративной лепнины падают на тротуар сбоку сооружения. Опасный участок уже огородили сигнальной лентой, чтобы пешеходы не подходили близко.