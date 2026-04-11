Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У центрі Одеси після зими знову запрацював головний фонтан

У центрі Одеси після зими знову запрацював головний фонтан

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 15:27
У центрі Одеси після зими знову запрацював головний фонтан
Фонтан біля оперного театру в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі після зими запустили один із найулюбленіших фонтанів містян на Театральній площі. Його відкриття фактично означає старт сезону водограїв у місті, який цього року розпочався на початку квітня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської ради.

Запуск фонтанів в Одесі: що відомо

Як повідомили в міськраді, розконсервацію фонтанів у 2026 році почали 3 квітня — тоді після зими увімкнули перший водограй у Міському саду.

Після цього фонтани почали запускати поетапно. Зокрема, у центральній частині міста вже запрацювали:

  • фонтан у Міському саду
  • фонтан у сквері Пале-Рояль
  • фонтан на Соборній площі
  • фонтан-пам’ятник правоохоронцям

Скільки фонтанів в Одесі

Загалом у місті налічується 28 фонтанів, які перебувають на балансі КП "Сервісний центр".

Читайте також:

Втім, працюватимуть не всі. У 2026 році до запуску готують 16 фонтанів.  Частина об’єктів цього року не працюватиме через потребу в ремонті або обслуговуванні. Підготовка до сезону триває поетапно: фонтани розконсервовують, перевіряють технічний стан, встановлюють обладнання, тестують електросистеми та підсвітку, після чого проводять пусконалагоджувальні роботи.

Попри війну та складну ситуацію з енергетикою, у місті вирішили не відмовлятися від запуску фонтанів, адже вони залишаються важливим елементом міського життя. Для одеситів це не лише місця відпочинку, а й можливість відчути атмосферу спокою та хоча б ненадовго відволіктися від тривожної реальності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з 1 квітня в Одесі знову почали курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Трамваї курсуватимуть за номерами № 5, № 15 і № 28, а тролейбуси — № 3, № 8, № 9 і № 12. Це попередній перелік маршрутів, який можуть коригувати залежно від ремонту та електропостачання.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Одеси від будівлі міської ради почали відпадати частини фасаду. Шматки декоративної ліпнини падають на тротуар збоку споруди. Небезпечну ділянку вже обгородили сигнальною стрічкою, щоб пішоходи не підходили близько.

Одеса Одеська область фонтани Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації