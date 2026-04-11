У центрі Одеси після зими знову запрацював головний фонтан
В Одесі після зими запустили один із найулюбленіших фонтанів містян на Театральній площі. Його відкриття фактично означає старт сезону водограїв у місті, який цього року розпочався на початку квітня.
Запуск фонтанів в Одесі: що відомо
Як повідомили в міськраді, розконсервацію фонтанів у 2026 році почали 3 квітня — тоді після зими увімкнули перший водограй у Міському саду.
Після цього фонтани почали запускати поетапно. Зокрема, у центральній частині міста вже запрацювали:
- фонтан у Міському саду
- фонтан у сквері Пале-Рояль
- фонтан на Соборній площі
- фонтан-пам’ятник правоохоронцям
Скільки фонтанів в Одесі
Загалом у місті налічується 28 фонтанів, які перебувають на балансі КП "Сервісний центр".
Втім, працюватимуть не всі. У 2026 році до запуску готують 16 фонтанів. Частина об’єктів цього року не працюватиме через потребу в ремонті або обслуговуванні. Підготовка до сезону триває поетапно: фонтани розконсервовують, перевіряють технічний стан, встановлюють обладнання, тестують електросистеми та підсвітку, після чого проводять пусконалагоджувальні роботи.
Попри війну та складну ситуацію з енергетикою, у місті вирішили не відмовлятися від запуску фонтанів, адже вони залишаються важливим елементом міського життя. Для одеситів це не лише місця відпочинку, а й можливість відчути атмосферу спокою та хоча б ненадовго відволіктися від тривожної реальності.
