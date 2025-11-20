Одессит осужден в Турции за смертельное ДТП

Одессит, которого осудили в Турции. Фото: Нurriyet

В Турции одессит смертельно травмировал двух местных грабителей, которые напали на него и пытались отобрать крупную сумму денег. После ограбления мужчина преследовал нападавших и протаранил их мотоцикл. Суд признал его виновным и назначил длительный срок заключения.

Об этом сообщила турецкая газета Нцггіует.

Детали инцидента

Турецкий суд огласил приговор одесситу Дмитрию Чабану, которого признали виновным в убийстве двух мужчин в ноябре 2023 года. Инцидент произошел в районе Махмутлар города Алания. Чабан находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали двое местных на мотоцикле. Злоумышленники угрожали пистолетом и требовали открыть окно. Когда он отказался, они разбили стекло и заметили сумку в салоне, где лежало 35 тысяч евро. Один из нападавших выстрелил, забрал деньги, и оба попытались убежать.

Одессит бросился за ними вдогонку и через несколько сотен метров догнал мотоцикл. Он намеренно врезался в него автомобилем, из-за чего оба нападавших погибли на месте.

Грабители убегают с места преступления. Фото: скриншот из видео

Как наказали

Суд квалифицировал его действия как умышленное убийство. За содеянное ему назначили 25 лет заключения.

Одессит на авто догоняет грабителей. Фото: скриншот из видео

