Одессит осужден в Турции за смертельное ДТП

В Турции осудили одессита за убийство воров — какое решение
В Турции одессит смертельно травмировал двух местных грабителей, которые напали на него и пытались отобрать крупную сумму денег. После ограбления мужчина преследовал нападавших и протаранил их мотоцикл. Суд признал его виновным и назначил длительный срок заключения.
Детали инцидента
Турецкий суд огласил приговор одесситу Дмитрию Чабану, которого признали виновным в убийстве двух мужчин в ноябре 2023 года. Инцидент произошел в районе Махмутлар города Алания. Чабан находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали двое местных на мотоцикле. Злоумышленники угрожали пистолетом и требовали открыть окно. Когда он отказался, они разбили стекло и заметили сумку в салоне, где лежало 35 тысяч евро. Один из нападавших выстрелил, забрал деньги, и оба попытались убежать.
Одессит бросился за ними вдогонку и через несколько сотен метров догнал мотоцикл. Он намеренно врезался в него автомобилем, из-за чего оба нападавших погибли на месте.
Как наказали
Суд квалифицировал его действия как умышленное убийство. За содеянное ему назначили 25 лет заключения.
