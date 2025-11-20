Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Туреччині засудили одесита за вбивство злодіїв — яке рішення

У Туреччині засудили одесита за вбивство злодіїв — яке рішення

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 15:22
Оновлено: 15:22
Одесит засуджений у Туреччині за смертельне ДТП
Одесит, якого засудили у Туреччині. Фото: Нurriyet

У Туреччині одесит смертельно травмував двох місцевих грабіжників, які напали на нього та намагалися відібрати велику суму грошей. Після пограбування чоловік переслідував нападників і протаранив їхній мотоцикл. Суд визнав його винним і призначив тривалий строк ув’язнення.

Про це повідомила турецька газета Нurriyet.

Реклама
Читайте також:

Деталі інциденту

Турецький суд оголосив вирок одеситу Дмитру Чабану, якого визнали винним у вбивстві двох чоловіків у листопаді 2023 року. Інцидент стався в районі Махмутлар міста Аланія. Чабан перебував у своєму автомобілі, коли до нього під’їхали двоє місцевих на мотоциклі. Зловмисники погрожували пістолетом і вимагали відчинити вікно. Коли він відмовився, вони розбили скло та помітили сумку в салоні, де лежало 35 тисяч євро. Один із нападників вистрілив, забрав гроші, і обидва спробували втекти.

Одесит кинувся за ними навздогін і за кілька сотень метрів наздогнав мотоцикл. Він навмисно врізався в нього автомобілем, через що обидва нападники загинули на місці.

У Туреччині осудили одесита за вбивство
Грабіжники тікають з місця злочину. Фото: скриншот з відео

Як покарали

Суд кваліфікував його дії як умисне вбивство. За скоєне йому призначили 25 років ув’язнення.

У Туреччині осудили одесита за вбивство
Одесит на авто наздоганяє грабіжників. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Чернівецькій області молодик пограбував власну бабусю. Також ми писали, що вирок отримали російські військові, які катували полонених українських воїнів.

ДТП Туреччина Одеса пограбування Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації