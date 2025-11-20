Одесит засуджений у Туреччині за смертельне ДТП

Одесит, якого засудили у Туреччині. Фото: Нurriyet

У Туреччині одесит смертельно травмував двох місцевих грабіжників, які напали на нього та намагалися відібрати велику суму грошей. Після пограбування чоловік переслідував нападників і протаранив їхній мотоцикл. Суд визнав його винним і призначив тривалий строк ув’язнення.

Про це повідомила турецька газета Нurriyet.

Реклама

Читайте також:

Деталі інциденту

Турецький суд оголосив вирок одеситу Дмитру Чабану, якого визнали винним у вбивстві двох чоловіків у листопаді 2023 року. Інцидент стався в районі Махмутлар міста Аланія. Чабан перебував у своєму автомобілі, коли до нього під’їхали двоє місцевих на мотоциклі. Зловмисники погрожували пістолетом і вимагали відчинити вікно. Коли він відмовився, вони розбили скло та помітили сумку в салоні, де лежало 35 тисяч євро. Один із нападників вистрілив, забрав гроші, і обидва спробували втекти.

Одесит кинувся за ними навздогін і за кілька сотень метрів наздогнав мотоцикл. Він навмисно врізався в нього автомобілем, через що обидва нападники загинули на місці.

Грабіжники тікають з місця злочину. Фото: скриншот з відео

Як покарали

Суд кваліфікував його дії як умисне вбивство. За скоєне йому призначили 25 років ув’язнення.

Одесит на авто наздоганяє грабіжників. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Чернівецькій області молодик пограбував власну бабусю. Також ми писали, що вирок отримали російські військові, які катували полонених українських воїнів.