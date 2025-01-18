Мобилизация адвокатов 2025 — условия и правила бронирования

Адвокат изучает дело. Фото иллюстративное: FreePick

В Верховной Раде появился законопроект, который может изменить правила игры для адвокатов: юристам предлагают предоставить отсрочку от мобилизации. Сегодня они подлежат призыву на общих условиях, но новые изменения могут вызвать вопрос, не останутся ли военные без юридической поддержки, если адвокаты будут на передовой?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесского адвоката Алексея Шалару.

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Мобилизация адвокатов

На сегодня достаточно много юристов, которые присоединились к рядам Вооруженных сил — добровольно или по мобилизации. Алексей Шалару считает, что такие общие условия призыва могут очень негативно повлиять на юриспруденцию, потому что просто не будет хватать рук. Поэтому, по словам адвоката, инициатива брони для опытных юристов достаточно хорошая.

Мы такие же простые люди и очень много моих коллег действительно служит. Но сейчас есть законопроект, который позволяет забронировать адвоката, если у него более 10 лет стажа. Потому что почему у нас прокурорам дают бронь, а стороне защиты нет?" — говорит юрист.

Одесский адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Защита прав военных

Также юрист отмечает важность бронирования адвокатов именно потому, что они помогают достаточно многим военным. Это касается как армейских дел, так и гражданских.

У нас сейчас очень много СЗЧ. Вот у меня клиент видел смерть своих побратимов и просто уже не вывозит — ему нужно отдохнуть. А вместо этого грозит уголовная ответственность. И мы защищаем его права. И это, кстати, бесплатно, потому что это моя обязанность", — добавляет Шалару.

Юрист о защите прав военных. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, говорит юрист, был еще один случай с военным, которому насчитали пеню за кредит, который он оформил до начала полномасштабного вторжения. Хотя по закону, если человек мобилизован, ему не должны начисляться проценты.

"Парень, разведчик, вышел из окружения и увидел, что за время войны суд решил взыскать с него три миллиона, когда кредита было на 20 или 30 тысяч гривен. А никто не посмотрел на закон и взыскали эти деньги. И вот сейчас мы добиваемся их возвращения", — подчеркивает Алексей Шалару.

Отношение к бронированию адвокатов может быть разным, но важным остается то, что даже в условиях войны возникают ситуации, которые могут требовать судебного вмешательства. В таком случае большинство людей обращаются к профессионалам для защиты своих прав. Отсутствие адвокатов в таких процессах может привести к серьезным изменениям в судебной системе Украины, что ставит под угрозу эффективность правосудия в стране.

Напомним, адвокат объяснил, дает ли инвалидность право на отсрочку.

Также ранее юрист рассказала, при каких условиях забронированным от мобилизации нужно проходить ВЛК.