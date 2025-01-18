Мобілізація адвокатів 2025 — умови та правила бронювання

Адвокат вивчає справу. Фото ілюстративне: FreePick

У Верховній Раді з'явився законопроєкт, який може змінити правила гри для адвокатів: правникам пропонують надати відстрочку від мобілізації. Сьогодні вони підлягають призову на загальних умовах, але нові зміни можуть викликати питання, чи не залишаться військові без юридичної підтримки, якщо адвокати будуть на передовій?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали в одеського адвоката Олексія Шалару.

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На сьогодні досить багато правників, які долучилися до лав Збройних сил — добровільно чи за мобілізацією. Олексій Шалару вважає, що такі загальні умови призову можуть дуже негативно вплинути на юриспруденцію, бо просто не вистачатиме рук. Тому, за словами адвоката, ініціатива броні для досвідчених юристів досить добра.

"Ми такі самі прості люди, і дуже багато моїх колег дійсно служать. Але зараз є законопроєкт, який дозволяє забронювати адвоката, якщо в нього понад 10 років стажу. Бо чому в нас прокурорам дають бронь, а стороні захисту ні?" — каже правник.

Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Захист прав військових

Також юрист наголошує на важливості бронювання адвокатів саме через те, що вони допомагають досить багатьом військовим. Це стосується як армійських справ, так і цивільних.

"В нас зараз дуже багато СЗЧ. Ось у мене клієнт бачив смерть своїх побратимів і просто вже не вивозить — йому потрібно відпочити. А замість цього загрожує кримінальна відповідальність. І ми захищаємо його права. І це, до речі, безплатно, тому що це мій обов'язок", — додає Шалару.

Юрист про захист прав військових. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, каже юрист, був ще один випадок з військовим, якому нарахували пеню за кредит, який він оформив до початку повномасштабного вторгнення. Хоча за законом, якщо людина мобілізована, їй не мають нараховувати відсотки.

"Хлопець, розвідник, вийшов з оточення і побачив, що за час війни суд вирішив стягнути з нього три мільйони, коли кредиту було на 20 чи 30 тисяч гривень. А ніхто не подивився на закон і стягнули ці гроші. І ось зараз ми добиваємося їхнього повернення", — підкреслює Олексій Шалару.

Ставлення до бронювання адвокатів може бути різним, але важливим залишається те, що навіть в умовах війни виникають ситуації, які можуть вимагати судового втручання. В такому разі більшість людей звертаються до професіоналів для захисту своїх прав. Відсутність адвокатів у таких процесах може призвести до серйозних змін у судовій системі України, що ставить під загрозу ефективність правосуддя в країні.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи дає інвалідність право на відстрочку.

Також раніше юристка розповіла, за яких умов заброньованим від мобілізації потрібно проходити ВЛК.