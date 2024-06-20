Запрет партии "Наш Край" в Украине: подробности

Антон Киссе. Фото: из открытых источников

Политическую партию, основателем которой является уроженец Одесчины, нардеп Антон Киссе, был распущен. Речь идет о "Нашем крае", которая стала 18-й официально запрещенной в Украине. Имущество, денежные средства и активы партии переходят в собственность государства.

Об этом говорится в решении Восьмого апелляционного административного суда.

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Запрет партии

Решение принял Восьмой апелляционный административный суд 19 июня 2024 года. Запрет был вынесен на основании документов СБУ, содержащих доказательства подрывной деятельности членов партии.

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Наш край"; имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства" , — говорится в решении суда.

Партия "Наш край" отреагировала на решение суда, заявив, что это попытка зачистки электорального поля Украины. Они планируют оспорить запрет в Верховном суде.

Больше о "Нашем крае"

Партию зарегистрировали 23 августа 2011 года, тогда еще под названием "Блоковая партия". Но в 2014 году "Наш край" получил новое название, которое и сохранилось по сей день.

Основатель, Антон Киссе, был членом Партии регионов до 2014 года, а затем трижды переизбирался народным депутатом. Киссе также известен своей критикой закона об образовании 2017 года, аргументируя, что ограничивает права национальных меньшинств на изучение родного языка. Однако сейчас лицом "Нашего края" является Александр Мазурчак, ранее бывший главой Печерской администрации Киева.

Напомним, ранее деятельность пророссийской Коммунистической партии Украины также была запрещена. Активы, имущество и денежные средства были переданы в собственность государства.