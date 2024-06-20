Заборона партії "Наш Край" в Україні: подробиці

Антон Кісе. Фото: з відкритих джерел

Політичну партію, засновником якої є уродженець Одещини, нардеп Антон Кіссе, розпустили. Йдеться про "Наш край", яка стала 18-ою офіційно забороненою в Україні. Майно, кошти та активи партії переходять у власність держави.

Про це йдеться у рішенні Восьмого апеляційного адміністративного суду.

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Заборона партії

Рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд 19 червня 2024 року. Заборона була винесена на підставі документів СБУ, що містять докази підривної діяльності членів партії.

"Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Наш край"; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", — йдеться у рішенні суду.

Партія "Наш край" відреагувала на рішення суду, заявивши, що це спроба зачистки електорального поля України. Вони планують оскаржити заборону у Верховному суді.

Більше про "Наш край"

Партію зареєстрували 23 серпня 2011 року, тоді ще під назвоню "Блокова партія". Та у 2014 році "Наш край" отримав нову назву, що й зберіглася до сьогодні.

Засновник, Антон Кіссе, був членом "Партії регіонів" до 2014 року, а потім тричі переобирався народним депутатом. Кіссе також відомий своєю критикою закону про освіту 2017 року, аргументуючи, що він обмежує права національних меншин на вивчення рідної мови. Однак зараз обличчям "Нашого краю" є Олександр Мазурчак, який раніше був очільником Печерської адміністрації Києва.

Нагадаємо, що раніше діяльність проросійської Комуністичної партії України також була заборонена. Активи, майно та кошти було передано у власність держави.