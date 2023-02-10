Как война повлияла на игорный бизнес в Одесской области

Залы казино резвятся

Легализация игорного бизнеса должна была принести миллионы в государственную казну. Одесса стала одним из первых городов, где появилось казино. Впрочем, война внесла свои коррективы и прибыль не такая заоблачная, как желалось бы.

Об этом корреспондентам Новини.LIVE рассказал эксперт в сфере туризма Фазиль Аскеров.

Во время войны количество посетителей уменьшилось. Одна из причин — это комендантский час, другая — провальный туристический сезон.

"Люди, которые могли бы приезжать вечером поиграть, не могут этого сделать. Во-вторых, многие залы открывались с расчетом на туристов. Сегодня туристов нет, нет такого посетителя из тех стран, на которые мы рассчитывали: Турция и арабские страны. Третье, бизнес неактивен. Многие предприниматели выехали из города на данный момент, поэтому небольшое количество желающих поиграть", — отметил Фазиль Аскеров.

Пока будет нелегальный бизнес, легальный не сможет конкурировать

Как добавил эксперт, даже несмотря на войну открылось несколько игровых залов. Конечно, это не большие залы с шоу-программами, однако сфера развивается. Впрочем, серьезной остается проблема нелегального бизнеса.

"Всегда есть возможность работы подпольных залов, ведь правоохранительные органы заняты другим. К сожалению, и после принятия закона о легализации игорного бизнеса не удалось достичь 100% закрытия игровых заведений. Пока будет нелегальный бизнес, легальный не сможет конкурировать", — добавил эксперт в сфере туризма.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали незаконное онлайн-казино, через которое в россию "ушло" около 3 млрд гривен. Мошенники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли русские.