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"Ва-банк": як війна вплинула на гральний бізнес в Одеській області

10 лютого 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Як війна вплинула на гральний бізнес в Одеській області
Зали казино пустують
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Легалізація грального бізнесу мала принести мільйони до державної казни. Одеса стала одним з перших міст, в якому з’явилось казино. Втім війна внесла свої корективи, й прибуток не такий захмарний, як хотілося би. 

Про це кореспондентам Новини.LIVE розповів експерт у сфері туризму Фазіль Аскеров.

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Під час війни кількість відвідувачів зменшилась. Одна з причин — це комендантська година, інша — провальний туристичний сезон. 

"Люди, які могли б приїздити ввечері пограти, не можуть цього зробити. По-друге, багато залів відкривались з розрахунком на туристів. Сьогодні туристів немає, немає такого відвідувача з тих країн, на які ми розраховували: Туреччина та арабські країни. По-третє, бізнес неактивний. Багато підприємців виїхали з міста на цей момент, тому невелика кількість охочих пограти", — зазначив Фазіль Аскеров.

Поки буде нелегальний бізнес, легальний не зможе конкурувати

Як додав експерт, навіть попри війну відкрилось кілька ігрових залів. Звісно, це не великі зали з шоу-програмами, однак сфера розвивається. Втім, серйозною залишається проблема нелегального бізнесу. 

"Завжди є можливість роботи підпільних залів, адже правоохоронні органи зайняті іншим. На жаль, і після ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу не вдалося досягти 100% закриття ігрових закладів. Поки буде нелегальний бізнес, легальний не зможе конкурувати", — додав експерт у сфері туризму.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки ліквідували незаконне онлайн-казино через яке в росію "пішло" близько 3 млрд гривень. Шахраї мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

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