Какие работы и зарплаты предлагают в Одессе ветеранам

Работодатель пожимает руку военному. Иллюстративное фото: work.ua

Военным, которые возвращаются с фронта, бывает трудно вновь вернуться в мирную жизнь, в частности, найти работу. Впрочем, многие работодатели указывают в вакансиях, которые готовы взять ветерана.

На какие должности готовы взять бывших военных, Новини.LIVE узнали на портале по поиску работы work.ua.

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Что предлагают

Больше всего вакансий для ветеранов касаются рабочих профессий и сферы обслуживания. Отметим, что эти специальности остаются наиболее востребованными на рынке труда.

В частности, фирма по ремонту холодильников предлагает ветеранам должность техники по ремонту и мерчендайзера. Работодатель готов платить 25 тыс. грн. Опыт работы не обязателен, только базовые навыки работы с шуруповертом и отверткой. Впрочем, есть более значимое условие — наличие собственного автомобиля.

Компания-оператор азартных игр ищет охранника в зал игровых автоматов. Ветеранам обещают 27,2 — 34 тыс. грн зарплаты. Условия — рост от 175 см, спортивное телосложение. Опыт работы будет преимуществом.

Не часто, но некоторые работодатели готовы назначить бывшего военного и руководящие должности. Например, фирма, работающая в сфере заготовки и сортировки полимеров и макулатуры, ищет руководителя производства. Обещают 35-40 тыс. грн ставки плюс проценты. Претенденту нужно иметь высшее образование и не менее 2 лет опыта работы.

Курсы для ветеранов

Отметим, что в Украине работает специальная программа переквалификации для ветеранов "Курс". Она призвана помочь бывшим военным овладеть новой профессией в режиме онлайн и трудоустроиться. Предлагается обучение в сфере строительства, администрировании, продажах, фармации, коммуникациях и аграрном секторе.

Для использования сервиса необходимо:

• зарегистрироваться как учащийся по ссылке;

• записаться на бесплатный желаемый курс;

• пройти тестирование после его завершения.

Если тест наберет необходимое количество баллов, вас пригласят на собеседование.

Напомним, ветераны и действующие военнослужащие могут бесплатно вылечить зубы.

Также у ветеранов есть возможность получить до 1 млн грн на открытие собственного бизнеса.