Какие работы и зарплаты предлагают в Одессе ветеранам

Вакансии для ветеранов — какую работу предлагают в Одессе
Военным, которые возвращаются с фронта, бывает трудно вновь вернуться в мирную жизнь, в частности, найти работу. Впрочем, многие работодатели указывают в вакансиях, которые готовы взять ветерана.
На какие должности готовы взять бывших военных, Новини.LIVE узнали на портале по поиску работы work.ua.
Что предлагают
Больше всего вакансий для ветеранов касаются рабочих профессий и сферы обслуживания. Отметим, что эти специальности остаются наиболее востребованными на рынке труда.
В частности, фирма по ремонту холодильников предлагает ветеранам должность техники по ремонту и мерчендайзера. Работодатель готов платить 25 тыс. грн. Опыт работы не обязателен, только базовые навыки работы с шуруповертом и отверткой. Впрочем, есть более значимое условие — наличие собственного автомобиля.
Компания-оператор азартных игр ищет охранника в зал игровых автоматов. Ветеранам обещают 27,2 — 34 тыс. грн зарплаты. Условия — рост от 175 см, спортивное телосложение. Опыт работы будет преимуществом.
Не часто, но некоторые работодатели готовы назначить бывшего военного и руководящие должности. Например, фирма, работающая в сфере заготовки и сортировки полимеров и макулатуры, ищет руководителя производства. Обещают 35-40 тыс. грн ставки плюс проценты. Претенденту нужно иметь высшее образование и не менее 2 лет опыта работы.
Курсы для ветеранов
Отметим, что в Украине работает специальная программа переквалификации для ветеранов "Курс". Она призвана помочь бывшим военным овладеть новой профессией в режиме онлайн и трудоустроиться. Предлагается обучение в сфере строительства, администрировании, продажах, фармации, коммуникациях и аграрном секторе.
Для использования сервиса необходимо:
• зарегистрироваться как учащийся по ссылке;
• записаться на бесплатный желаемый курс;
• пройти тестирование после его завершения.
Если тест наберет необходимое количество баллов, вас пригласят на собеседование.
Напомним, ветераны и действующие военнослужащие могут бесплатно вылечить зубы.
Также у ветеранов есть возможность получить до 1 млн грн на открытие собственного бизнеса.
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