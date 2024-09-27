Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вакансії для ветеранів — яку роботу пропонують в Одесі arrow

Вакансії для ветеранів — яку роботу пропонують в Одесі

27 вересня 2024 13:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Які роботи і зарплати пропонують в Одесі ветеранам
Роботодавець потискає руку військовому. Ілюстративне фото: work.ua
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовим, які повертаються з фронту, буває важко знову повернутися до мирного життя, зокрема, знайти роботу. Втім, чимало роботодавців вказують у вакансіях, що готові взяти ветерана. 

На які посади готові взяти колишніх військових, Новини.LIVE дізналися з порталу з пошуку роботи work.ua.

Читайте також:

Що пропонують 

Найбільше вакансій для ветеранів стосуються робітничих професій та сфери обслуговування. Відзначимо, що ці спеціальності загалом залишаються найбільш затребуваними на ринку праці. 

Зокрема, фірма з ремонту холодильників пропонує ветеранам посаду техніка з ремонту і мерчендайзера. Роботодавець готовий платити 25 тис. грн. Досвід роботи не обов'язковий, тільки базові навички роботи з шурупокрутом і викруткою. Втім, є вагоміша умова — наявність власного автомобіля.

Компанія-оператор азартних ігор шукає охоронця до залу гральних автоматів. Ветеранам обіцяють 27,2 — 34 тис. грн зарплати. Умови — зріст від 175 см, спортивна статура. Досвід роботи буде перевагою.

Не часто, але деякі роботодавці готові призначити колишнього військового і на керівні посади. Наприклад, фірма яка працює у сфері заготівлі та сортування полімерів і макулатури, шукає керівника виробництва. Обіцяють 35 — 40 тис. грн ставки плюс проценти. Претенденту треба мати вищу освіту і не менше 2 років досвіду роботи.

Курси для ветеранів

Зазначимо, що в Україні діє спеціальна програма перекваліфікації для ветеранів "Курс". Вона покликана допомогти колишнім військовим опанувати нову професію в режимі онлайн і працевлаштуватися. Пропонується  навчання у сфері будівництва, в адмініструванні, продажах, фармації, комунікаціях та аграрному секторі.

Для користування сервісом необхідно:

• зареєструватися як учень за посиланням;

• записатися на безкоштовний бажаний курс;

• пройти тестування після його завершення.

Якщо тест набере необхідну кількість балів, вас запросять на співбесіду. 

Нагадаємо, ветерани та діючі військовослужбовці можуть безплатно вилікувати зуби.

Також у ветеранів є можливість отримати до 1 млн грн на відкриття власного бізнесу.

Одеса робота Одеська область ветерани вакансії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:29 Вакансії для ветеранів — яку роботу пропонують в Одесі

13:23 Популярний в Україні овоч рекордно додав у ціні — що подорожчало

13:21 З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло жінки

13:16 Виплати за контракт із ЗСУ — розмір одноразової допомоги у 2024 році

13:16 Тисячі одеситів залишилися без води — коли включать

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

13:15 У Мінсоцполітики пояснили, чого очікувати від нової пенсійної реформи

13:09 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди в Україні завтра — чого очікувати

13:00 Грошова допомога в 11 тис. грн — де стартувала реєстрація на виплати

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

12:58 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після ракетного удару

13:29 Вакансії для ветеранів — яку роботу пропонують в Одесі

13:23 Популярний в Україні овоч рекордно додав у ціні — що подорожчало

13:21 З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло жінки

13:16 Виплати за контракт із ЗСУ — розмір одноразової допомоги у 2024 році

13:16 Тисячі одеситів залишилися без води — коли включать

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

13:15 У Мінсоцполітики пояснили, чого очікувати від нової пенсійної реформи

13:09 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди в Україні завтра — чого очікувати

13:00 Грошова допомога в 11 тис. грн — де стартувала реєстрація на виплати

12:58 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після ракетного удару

12:54 Румунія знову підіймала у повітря F-16 минулої ночі — через атаку на Одещину

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації