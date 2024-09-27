Які роботи і зарплати пропонують в Одесі ветеранам

Роботодавець потискає руку військовому. Ілюстративне фото: work.ua

Військовим, які повертаються з фронту, буває важко знову повернутися до мирного життя, зокрема, знайти роботу. Втім, чимало роботодавців вказують у вакансіях, що готові взяти ветерана.

На які посади готові взяти колишніх військових, Новини.LIVE дізналися з порталу з пошуку роботи work.ua.

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Що пропонують

Найбільше вакансій для ветеранів стосуються робітничих професій та сфери обслуговування. Відзначимо, що ці спеціальності загалом залишаються найбільш затребуваними на ринку праці.

Зокрема, фірма з ремонту холодильників пропонує ветеранам посаду техніка з ремонту і мерчендайзера. Роботодавець готовий платити 25 тис. грн. Досвід роботи не обов'язковий, тільки базові навички роботи з шурупокрутом і викруткою. Втім, є вагоміша умова — наявність власного автомобіля.

Компанія-оператор азартних ігор шукає охоронця до залу гральних автоматів. Ветеранам обіцяють 27,2 — 34 тис. грн зарплати. Умови — зріст від 175 см, спортивна статура. Досвід роботи буде перевагою.

Не часто, але деякі роботодавці готові призначити колишнього військового і на керівні посади. Наприклад, фірма яка працює у сфері заготівлі та сортування полімерів і макулатури, шукає керівника виробництва. Обіцяють 35 — 40 тис. грн ставки плюс проценти. Претенденту треба мати вищу освіту і не менше 2 років досвіду роботи.

Курси для ветеранів

Зазначимо, що в Україні діє спеціальна програма перекваліфікації для ветеранів "Курс". Вона покликана допомогти колишнім військовим опанувати нову професію в режимі онлайн і працевлаштуватися. Пропонується навчання у сфері будівництва, в адмініструванні, продажах, фармації, комунікаціях та аграрному секторі.

Для користування сервісом необхідно:

• зареєструватися як учень за посиланням;

• записатися на безкоштовний бажаний курс;

• пройти тестування після його завершення.

Якщо тест набере необхідну кількість балів, вас запросять на співбесіду.

Нагадаємо, ветерани та діючі військовослужбовці можуть безплатно вилікувати зуби.

Також у ветеранів є можливість отримати до 1 млн грн на відкриття власного бізнесу.