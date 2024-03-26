Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На вторник, 26 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" существует скопление машин на выезде из областного центра, а также пробка в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня около 1 часа 10 минут.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы сразу несколько незначительных скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сафьяны, Татарбунары и Сарата. По данным картографического сервиса, добраться до румынской границы сегодня можно за 4 часа 16 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 26 марта цены на горючее в Украине за последние сутки существенно выросли. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95. Цены на него в среднем выросли на 8 копеек.

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