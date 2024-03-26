Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени
На вторник, 26 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией также не затруднено.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" существует скопление машин на выезде из областного центра, а также пробка в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня около 1 часа 10 минут.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы сразу несколько незначительных скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сафьяны, Татарбунары и Сарата. По данным картографического сервиса, добраться до румынской границы сегодня можно за 4 часа 16 минут.
Цены на горючее
По состоянию на 26 марта цены на горючее в Украине за последние сутки существенно выросли. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95. Цены на него в среднем выросли на 8 копеек.
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