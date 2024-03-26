Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени arrow

Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени

26 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На вторник, 26 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" существует скопление машин на выезде из областного центра, а также пробка в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня около 1 часа 10 минут.

Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени - фото 1
Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени - фото 2
Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы сразу несколько незначительных скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сафьяны, Татарбунары и Сарата. По данным картографического сервиса, добраться до румынской границы сегодня можно за 4 часа 16 минут.

Стоить садиться за руль сейчас — движение на трассе Одесса-Рени - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 26 марта цены на горючее в Украине за последние сутки существенно выросли. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95. Цены на него в среднем выросли на 8 копеек.

Больше для водителей

Напомним, мы писали, как увеличить срок службы автошин. Чтобы сэкономить, следует бережнее относиться к покрышкам, чтобы они прослужили как можно дольше.

Мы также рассказывали, что самый удобный и дешевый вариант зарядки электромобиля — дома в ночное время. При условии, что удастся достичь заряда примерно на 100 км хода, его должно хватить для ежедневных поездок на работу, в магазин и по другим делам.

Одесса
Молдова
Румыния
дороги
пробки
Новости Одессы
автомобиль
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК