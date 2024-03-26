Варто сідати за кермо зараз — рух на трасі Одеса-Рені

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вівторок, 26 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є незначні затори на декількох ділянках дороги, проте вони не сильно впливатимуть на загальний час подорожі. Рух до держкордону з Румунією також не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є скупчення машин на виїзді з обласного центру, а також затор у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні близько 1 години 10 хвилин.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька незначних скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Саф'яни, Татарбунари та Сарата. За даними картографічного сервісу, дістатися до румунського кордону сьогодні можна за 4 години 16 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 26 березня ціни на пальне в Україні за останню добу суттєво зросли. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95. Ціни на нього в середньому зросли на 8 копійок.

Більше для водіїв

Нагадаємо, ми писали, як збільшити термін служби автошин. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.

Ми також розповідали, що найзручніший та найдешевший варіант зарядки електромобіля — дома в нічний час. За умови, що вдасться досягти заряду приблизно на 100 км ходу, його має вистачити для щоденних поїздок на роботу, в магазин та в інших справах.