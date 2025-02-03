Подорожает ли газ для одесситов

Газовый счетчик. Фото: иллюстративное / ukravtonomgaz.ua

В последнее время в сети распространяются слухи о возможном росте цены на газ для населения. Впрочем, мораторий на повышение тарифов никто не отменял, поэтому до конца отопительного сезона, стоимость топлива для бытовых потребителей не изменится.

Новини.LIVE собрали данные по цене за газ для одесситов.

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12 миллионов бытовых клиентов "Нафтогаз Украины" то есть (98% всех потребителей Украины) — по-прежнему будут платить фиксированную цену. Она составляет 7,96 грн. Такая стоимость не изменится как минимум до конца апреля текущего года. За доставку голубого топлива одесситы будут платить 1,308 грн за кубометр — такой тариф установил оператор ПАО "Одессагаз".

Напомним, недавно мы писали о ценах на землю в Украине. А также о тарифах на вывоз мусора в Одессе.