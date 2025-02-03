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Вартість газу для одеситів — наскільки зміниться ціна у лютому

3 лютого 2025 19:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи подорожчає газ для одеситів
Газовий лічильник. Фото: ілюстративне / ukravtonomgaz.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Останнім часом у мережі поширюються чутки про можливе зростання ціни на газ для населення. Втім, мораторій на підвищення тарифів ніхто не скасовував, тому до кінця опалювального сезону, вартість палива для побутових споживачів не зміниться. 

Новини.LIVE зібрали дані щодо ціни за газ для одеситів.

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12 мільйонів побутових клієнтів "Нафтогаз України" тобто (98% всіх споживачів України) — як і раніше платитимуть фіксовану ціну. Вона становить 7,96 грн. Така вартість не зміниться щонайменше до кінця квітня поточного року. За доставку блакитного палива одесити платитимуть 1,308 грн за кубометр — такий тариф встановив оператор ПАТ "Одесагаз".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ціни на землю в Україні. А також про тарифи на вивіз сміття в Одесі.
 

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