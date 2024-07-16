Отсутствие света в Одессе 16 июля: адреса отключений

Ремонтные работы в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 16 июля, сотни жителей Одессы остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение горожанам обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

2-я Пересыпская, 32, 34;

3-я Пересыпская, 19 — 27;

7-я Пересыпская, 8 — 50;

Балтская дорога, 28;

ул. Высоцкого, 1, 5, 7, 9, 11;

ул. Викандера и Ларсена (8 Марта), 42 — 103;

ул. Жевахова гора, 3 — 61, 81;

ул. Карышковского, 2 — 60;

ул. Локомотивная, 1, 7 — 17, 21 — 27;

ул. Рыночная, 7;

ул. Семена Палия, 111, 109;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11;

пер. 1-й Черноморский, 3 — 44;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 19;

пер. 6-й Балтский, 1 — 47;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;

пер. 8-й Балтский, 1 — 11;

пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10.

Южный РЭС:

ул. Василия Симоненко, 1, 11а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 16 июля, на протяжении всех суток. Отметим, что 16:00 до 24:00 будут применять четыре очереди отключений одновременно. Более подробно с распределением на группы и графиками можно ознакомиться по ссылке.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. В настоящее время действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.