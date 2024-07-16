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Варто дістати повербанки — адреси планових відключень світла в Одесі

16 липня 2024 09:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Відсутність світла в Одесі 16 липня: адреси відключень
Ремонтні роботи на мережах. Фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 16 липня,  сотні жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання містянам обіцяють повернути до 19:00. Однак час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

  • 2-а Пересипська, 32, 34;
  • 3-я Пересипська, 19 — 27;
  • 7-а Пересипська, 8 — 50;
  • Балтська дорога, 28;
  • вул. Висоцького, 1, 5, 7, 9, 11;
  • вул. Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
  • вул. Жевахова гора, 3 — 61, 81;
  • вул. Каришковського, 2 — 60;
  • вул. Локомотивна, 1, 7 — 17, 21 — 27;
  • вул. Ринкова, 7;
  • вул. Семена Палія, 111, 109;
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
  • пров. 1-й Балтський, 1 — 11;
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;
  • пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
  • пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
  • пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
  • пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;
  • пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
  • пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
  • пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.

Південний РЕМ:

  • вул. Василя Симоненка, 1, 11а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 16 липня, впродовж усієї доби. Зазначимо, що 16:00 до 24:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

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