Відсутність світла в Одесі 16 липня: адреси відключень

Ремонтні роботи на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 липня, сотні жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання містянам обіцяють повернути до 19:00. Однак час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська, 19 — 27;

7-а Пересипська, 8 — 50;

Балтська дорога, 28;

вул. Висоцького, 1, 5, 7, 9, 11;

вул. Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;

вул. Жевахова гора, 3 — 61, 81;

вул. Каришковського, 2 — 60;

вул. Локомотивна, 1, 7 — 17, 21 — 27;

вул. Ринкова, 7;

вул. Семена Палія, 111, 109;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11;

пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;

пров. 6-й Балтський, 1 — 47;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.

Південний РЕМ:

вул. Василя Симоненка, 1, 11а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 16 липня, впродовж усієї доби. Зазначимо, що 16:00 до 24:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.