Відсутність світла в Одесі 16 липня: адреси відключень

Варто дістати повербанки — адреси планових відключень світла в Одесі
Сьогодні, 16 липня, сотні жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання містянам обіцяють повернути до 19:00. Однак час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська, 19 — 27;
- 7-а Пересипська, 8 — 50;
- Балтська дорога, 28;
- вул. Висоцького, 1, 5, 7, 9, 11;
- вул. Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
- вул. Жевахова гора, 3 — 61, 81;
- вул. Каришковського, 2 — 60;
- вул. Локомотивна, 1, 7 — 17, 21 — 27;
- вул. Ринкова, 7;
- вул. Семена Палія, 111, 109;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- пров. 1-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;
- пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.
Південний РЕМ:
- вул. Василя Симоненка, 1, 11а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 16 липня, впродовж усієї доби. Зазначимо, що 16:00 до 24:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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