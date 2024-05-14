Погода в Одессе и области сегодня, 14 мая

Люди гуляют в центре Одессы в теплой одежде. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 14 мая, будет пасмурной и прохладной. Одесситам следует подготовиться к снижению температуры воздуха и достать теплые вещи, ведь столбики термометров поднимутся только до +14 °C. Тем не менее, температура морской воды будет составлять до +15 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +7...+9 °C, днем +12...+14 °C.

Температура морской воды +14...+15 °C.

Ветер южный, 3-7 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях днем местами небольшой дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +4...+9 °C, на севере на поверхности почвы заморозок 0...+2 °C, днем +12...+17 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 14 мая

Погода в Украине сегодня, 14 мая, будет неординарной. В некоторых областях ожидается похолодание, заморозки и ливни.



Неожиданно самой холодной частью окажется южная, там максимальная температура воздуха днем будет +10+14 °C. В большинстве областей осадков не ожидается, однако в южной части пройдут дожди из-за наличия небольшого циклона. В Херсонской области и в Приазовье даже возможны умеренные ливни.

Теплее всего сегодня ожидается на западе страны, +15...+22 °C. На востоке температура достигнет +13...+17 °C, а в центральных областях +12...+15 °C. На севере в течение дня предполагается +11...+14 °C.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.