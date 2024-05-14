Погода в Одесі і області сьогодні, 14 травня

Люди гуляють у центрі Одеси в теплому одязі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 14 травня, буде похмурою та прохолодною. Одеситам слід підготуватися до зниження температури повітря та дістати теплі речі, адже стовпчики термометрів піднімуться лише до +14 °C. Тим не менш, температура морської води становитиме до +15 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +7...+9 °C, вдень +12...+14 °C.

Температура морської води +14...+15 °C.

Вітер південний, 3-7 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +4...+9 °C, на півночі на поверхні ґрунту заморозок 0...+2°C, вдень +12...+17 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 14 травня

Погода в Україні сьогодні, 14 травня, буде неординарною. У деяких областях очікується похолодання, заморозки та зливи.



Несподівано найхолоднішою частиною виявиться південна, там максимальна температура повітря вдень буде +10+14 °C. У більшості областей опадів не передбачається, однак у південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклону. У Херсонській області та в Приазов'ї навіть можливі помірні зливи.

Найтепліше сьогодні очікується на заході країни, +15...+22 °C. На сході температура сягне +13...+17 °C, а у центральних областях — +12...+15 °C. На півночі протягом дня передбачається +11...+14 °C.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.