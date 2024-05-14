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Варто дістати теплі курточки — синоптики шокували одеситів прогнозом погоди на сьогодні

14 травня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 14 травня
Люди гуляють у центрі Одеси в теплому одязі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 14 травня, буде похмурою та прохолодною. Одеситам слід підготуватися до зниження температури повітря та дістати теплі речі, адже стовпчики термометрів піднімуться лише до +14 °C. Тим не менш, температура морської води становитиме до +15 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +7...+9 °C, вдень +12...+14 °C.
  • Температура морської води +14...+15 °C.
  • Вітер південний, 3-7 м/с.
Погода в Одесі на 14 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +4...+9 °C, на півночі на поверхні ґрунту заморозок 0...+2°C, вдень +12...+17 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз на Одещині на 14 травня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 14 травня

Погода в Україні сьогодні, 14 травня, буде неординарною. У деяких областях очікується похолодання, заморозки та зливи. 

Несподівано найхолоднішою частиною виявиться південна, там максимальна температура повітря вдень буде +10+14 °C. У більшості областей опадів не передбачається, однак у південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклону. У Херсонській області та в Приазов'ї навіть можливі помірні зливи.

Найтепліше сьогодні очікується на заході країни, +15...+22 °C. На сході температура сягне +13...+17 °C, а у центральних областях — +12...+15 °C. На півночі протягом дня передбачається +11...+14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 14 травня
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

погода
Одеса
Одеська область
синоптик
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