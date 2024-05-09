Стоит запастись водой — в Одессе завтра отключат водоснабжение на целый день
Завтра, 10 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ с 10:00. Водоснабжение в дома одесситов планируют вернуть поздно вечером — в 23:00. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- просп. Адмиральский — все дома,
- Геранева — все дома,
- Палубная — все дома,
- Мачта — все дома,
- Швигина — все дома,
- Лунина — все дома,
- Судостроительная — все дома,
- Танкерная — все дома,
- Новаторов — все дома,
- Бригадная — все дома,
- Героев-пограничников — все дома,
- Ивана Франко — все дома,
- Штурвальная — все дома,
- Краснова — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Ранее сообщалось, что в Украине некоторым гражданам государство может предоставить денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Суммы хватит для покрытия расходов на воду и газ в теплый сезон.
Читайте Новини.LIVE!