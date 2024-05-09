Стоит запастись водой — в Одессе завтра отключат водоснабжение на целый день

Многим одесситам отключат водоснабжение почти на целый день 10 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ с 10:00. Водоснабжение в дома одесситов планируют вернуть поздно вечером — в 23:00. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

просп. Адмиральский — все дома,

Геранева — все дома,

Палубная — все дома,

Мачта — все дома,

Швигина — все дома,

Лунина — все дома,

Судостроительная — все дома,

Танкерная — все дома,

Новаторов — все дома,

Бригадная — все дома,

Героев-пограничников — все дома,

Ивана Франко — все дома,

Штурвальная — все дома,

Краснова — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее сообщалось, что в Украине некоторым гражданам государство может предоставить денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Суммы хватит для покрытия расходов на воду и газ в теплый сезон.