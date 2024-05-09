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Варто запастись водою — в Одесі завтра відключать водопостачання на цілий день

9 травня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто запастись водою — в Одесі завтра відключать водопостачання на цілий день
Багатьом одеситам відключать водопостачання майже на цілий день 10 травня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Завтра, 10 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи з 10:00. Водопостачання в домівки одеситів планують повернути пізно ввечері — о 23:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • просп. Адміральский — усі будинки,
  • Геранєва — усі будинки,
  • Палубна — усі будинки,
  • Щоглова — усі будинки,
  • Швигіна — усі будинки,
  • Луніна — усі будинки,
  • Суднобудівна — усі будинки,
  • Танкерна — усі будинки,
  • Новаторів — усі будинки,
  • Бригадна — усі будинки,
  • Героїв-прикордонників — усі будинки,
  • Івана Франка — усі будинки,
  • Штурвальна — усі будинки,
  • Краснова — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Україні деяким громадянам держава може надати грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Суми вистачить на покриття витрат на воду та газ у теплий сезон.

комунальні послуги
Одеса
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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