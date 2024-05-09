Варто запастись водою — в Одесі завтра відключать водопостачання на цілий день
Завтра, 10 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи з 10:00. Водопостачання в домівки одеситів планують повернути пізно ввечері — о 23:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- просп. Адміральский — усі будинки,
- Геранєва — усі будинки,
- Палубна — усі будинки,
- Щоглова — усі будинки,
- Швигіна — усі будинки,
- Луніна — усі будинки,
- Суднобудівна — усі будинки,
- Танкерна — усі будинки,
- Новаторів — усі будинки,
- Бригадна — усі будинки,
- Героїв-прикордонників — усі будинки,
- Івана Франка — усі будинки,
- Штурвальна — усі будинки,
- Краснова — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Раніше ми повідомляли, що в Україні деяким громадянам держава може надати грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Суми вистачить на покриття витрат на воду та газ у теплий сезон.
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